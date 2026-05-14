رفع علم الاحتلال.. بن غفير يقتحم ويرقص في المسجد الأقصى (فيديو)

كتب : وكالات

03:51 م 14/05/2026

إيتمار بن غفير

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف لقوات الاحتلال داخل محيط المسجد.

وقالت محافظة القدس إن بن غفير دخل إلى باحات الأقصى تحت حماية مشددة، وقام برفع علم الاحتلال الإسرائيلي داخل المسجد، إلى جانب تنفيذ حركات وصفتها بالاستفزازية ورقصات داخل ساحاته.

وجاء اقتحام بن غفير بالتزامن مع تصاعد اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى فيما يسمى “يوم توحيد القدس”، وسط أجواء من التوتر في المدينة المحتلة.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال منطقة باب الساهرة في القدس المحتلة، بالتزامن مع انتشار واسع لعناصر الشرطة الإسرائيلية قبيل انطلاق ما تعرف بـ“مسيرة الأعلام” داخل البلدة القديمة.

كما شهدت أحياء وأسواق البلدة القديمة اقتحامات من قبل المستعمرين الذين نفذوا رقصات واستفزازات في المنطقة قبل بدء المسيرة.

ومن جانبها أدانت وزارة الخارجية التركية اقتحام بن غفير المسجدَ الأقصى برفقة مجموعةٍ من المستوطنين الإسرائيليين، إذ قالت في بيان لها: إن هذه الأعمال الاستفزازية، التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى بوصفه موقعاً مقدساً للمسلمين، تنذر بتفاقم التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة.


وجددت الخارجية الدعوة للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنع الانتهاكات في القدس الشرقية المحتلة وعلى مقدساتها.

