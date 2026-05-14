اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف لقوات الاحتلال داخل محيط المسجد.

وقالت محافظة القدس إن بن غفير دخل إلى باحات الأقصى تحت حماية مشددة، وقام برفع علم الاحتلال الإسرائيلي داخل المسجد، إلى جانب تنفيذ حركات وصفتها بالاستفزازية ورقصات داخل ساحاته.

وفي سابقة كبيرة وتصعيد خطير



المجرم بن غفير يعلن السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك ويرفع علم اسرائيل بداخله.



قهر كبير ! pic.twitter.com/I0mCLS71IW — MO (@Abu_Salah9) May 14, 2026

وجاء اقتحام بن غفير بالتزامن مع تصاعد اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى فيما يسمى “يوم توحيد القدس”، وسط أجواء من التوتر في المدينة المحتلة.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال منطقة باب الساهرة في القدس المحتلة، بالتزامن مع انتشار واسع لعناصر الشرطة الإسرائيلية قبيل انطلاق ما تعرف بـ“مسيرة الأعلام” داخل البلدة القديمة.

كما شهدت أحياء وأسواق البلدة القديمة اقتحامات من قبل المستعمرين الذين نفذوا رقصات واستفزازات في المنطقة قبل بدء المسيرة.

وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال "بن غفير" يشارك المستوطنين برقصاتهم داخل المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/rvMWHsIojF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 14, 2026

ومن جانبها أدانت وزارة الخارجية التركية اقتحام بن غفير المسجدَ الأقصى برفقة مجموعةٍ من المستوطنين الإسرائيليين، إذ قالت في بيان لها: إن هذه الأعمال الاستفزازية، التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى بوصفه موقعاً مقدساً للمسلمين، تنذر بتفاقم التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة.



وجددت الخارجية الدعوة للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنع الانتهاكات في القدس الشرقية المحتلة وعلى مقدساتها.