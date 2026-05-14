كشفت تقارير أمريكية وإسرائيلية عن استعدادات إسرائيلية لرفع حالة التأهب القصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط توقعات بإمكانية اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات جديدة تتعلق بالتصعيد مع إيران.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف الحرب، في ظل ترقب للخيارات التي قد يعتمدها ترامب بعد عودته من الصين.

وبحسب المسؤولين، ترى واشنطن وتل أبيب أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران يشكل أداة ضغط قوية قد تدفع طهران إلى الاستسلام دون الحاجة إلى تنفيذ عمل عسكري مباشر.

وأشار التقرير إلى أن أحد الخيارات المطروحة أمام ترامب يتمثل في استئناف ما وصف بـ"مشروع الحرية" في مضيق هرمز، في إطار التحركات المرتبطة بالممرات البحرية والطاقة.

وأضاف أن خياراً آخر قيد الدراسة يشمل إطلاق حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية، في حال اتخاذ قرار بالتصعيد العسكري مجدداً.