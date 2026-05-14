إعلان

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب

كتب : وكالات

01:27 م 14/05/2026

علم اسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير أمريكية وإسرائيلية عن استعدادات إسرائيلية لرفع حالة التأهب القصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط توقعات بإمكانية اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات جديدة تتعلق بالتصعيد مع إيران.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف الحرب، في ظل ترقب للخيارات التي قد يعتمدها ترامب بعد عودته من الصين.

وبحسب المسؤولين، ترى واشنطن وتل أبيب أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران يشكل أداة ضغط قوية قد تدفع طهران إلى الاستسلام دون الحاجة إلى تنفيذ عمل عسكري مباشر.

وأشار التقرير إلى أن أحد الخيارات المطروحة أمام ترامب يتمثل في استئناف ما وصف بـ"مشروع الحرية" في مضيق هرمز، في إطار التحركات المرتبطة بالممرات البحرية والطاقة.

وأضاف أن خياراً آخر قيد الدراسة يشمل إطلاق حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية، في حال اتخاذ قرار بالتصعيد العسكري مجدداً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل دونالد ترامب الحصار الأمريكي إيران مضيق هرمز مشروع الحرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس؟
دلال وجمال.. 15صورة لـ أشهر جميلات برج الميزان
علاقات

دلال وجمال.. 15صورة لـ أشهر جميلات برج الميزان
بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة
زووم

بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة
أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
شئون عربية و دولية

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
حسام حسن يكشف صاحب الفضل في اكتشافه بناشئين الأهلي
رياضة محلية

حسام حسن يكشف صاحب الفضل في اكتشافه بناشئين الأهلي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2026
رسميًا.. موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو وقيمة الدعم
الحكومة تحسم الجدل بشأن صرف زيت مغشوش ضمن المقررات التموينية
لبضع دقائق.. أرني سلوت يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح