تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانع محتوى بمحافظة كفر الشيخ، لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا غير لائقة ومحتوى مخالفًا للآداب العامة والقيم المجتمعية.

وكشفت التحريات أن المتهم، وله معلومات جنائية سابقة، اعتاد نشر تلك المقاطع عبر صفحاته على مواقع التواصل بهدف جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة البرلس، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين.

وبفحص الهاتفين، تبين احتواؤهما على مقاطع الفيديو والمنشورات التي تؤكد نشاطه في نشر المحتوى المخالف للآداب العامة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بقيامه بنشر الفيديوهات لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية من ورائها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.



