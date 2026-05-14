إعلان

الإدارة العامة للجوازات تخصص مسارات خاصة لخدمة الحالات الإنسانية

كتب : علاء عمران

09:56 ص 14/05/2026

الجوازات تسهل الإجراءات لكبار السن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


واصلت وزارة الداخلية جهودها في تطوير منظومة العمل داخل مقار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بكافة المحافظات. قدمت الأطقم الإدارية تيسيرات جديدة تهدف إلى سرعة إنجاز الأوراق الرسمية والمستندات الثبوتية للمواطنين المترددين على المواقع الخدمية بأسلوب حضاري.

استقبلت مكاتب الجوازات الحالات الإنسانية من كبار السن وذوي الهمم عبر مسارات مخصصة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات دون عناء الانتظار اليوم الخميس. جهزت الإدارة أماكن مجهزة طبياً لاستقبال الحالات المرضية وتوفير كافة سبل الراحة لهم أثناء استخراج وثائق السفر بمختلف فروع الإدارة على مستوى الجمهورية.


دعم الحالات الإنسانية بمكاتب الجوازات

كثفت أجهزة الأمن من تواجد الموظفين المتخصصين لمساعدة المواطنين غير القادرين على الحركة في إنهاء معاملاتهم داخل صالات الاستقبال بشكل مباشر. ركزت خطة التطوير الشاملة على مراجعة مستوى الأداء بشكل دوري لضمان تحسين جودة الخدمات الشرطية الجماهيرية وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين.

ناشدت الإدارة العامة للجوازات المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية المتبعة، مؤكدة استمرار سياسة الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم الخدمات بأسلوب ميسر يراعي احتياجات كافة الفئات المجتمعية، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الجوازات وثائق السفر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"رأس متفجرة وجثمان متفحم".. سر العلاقة الآثمة التي قادت "كريم" لمقتله
حوادث وقضايا

"رأس متفجرة وجثمان متفحم".. سر العلاقة الآثمة التي قادت "كريم" لمقتله
كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
مصراوي ستوري

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟
زووم

"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟
جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور
زووم

جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور

المصريون يستخدمون "إيربودز" بقيمة 42 مليون دولار في 2026
اقتصاد

المصريون يستخدمون "إيربودز" بقيمة 42 مليون دولار في 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة