

واصلت وزارة الداخلية جهودها في تطوير منظومة العمل داخل مقار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بكافة المحافظات. قدمت الأطقم الإدارية تيسيرات جديدة تهدف إلى سرعة إنجاز الأوراق الرسمية والمستندات الثبوتية للمواطنين المترددين على المواقع الخدمية بأسلوب حضاري.

استقبلت مكاتب الجوازات الحالات الإنسانية من كبار السن وذوي الهمم عبر مسارات مخصصة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات دون عناء الانتظار اليوم الخميس. جهزت الإدارة أماكن مجهزة طبياً لاستقبال الحالات المرضية وتوفير كافة سبل الراحة لهم أثناء استخراج وثائق السفر بمختلف فروع الإدارة على مستوى الجمهورية.



دعم الحالات الإنسانية بمكاتب الجوازات

كثفت أجهزة الأمن من تواجد الموظفين المتخصصين لمساعدة المواطنين غير القادرين على الحركة في إنهاء معاملاتهم داخل صالات الاستقبال بشكل مباشر. ركزت خطة التطوير الشاملة على مراجعة مستوى الأداء بشكل دوري لضمان تحسين جودة الخدمات الشرطية الجماهيرية وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين.

ناشدت الإدارة العامة للجوازات المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية المتبعة، مؤكدة استمرار سياسة الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم الخدمات بأسلوب ميسر يراعي احتياجات كافة الفئات المجتمعية، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.