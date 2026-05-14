نظرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، جلسة محاكمة سورية ومصري في واقعة اتهامهما بتزوير توكيلات رسمية منسوب صدورها عن أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر، مقيمون داخل مصر، بغرض الاستيلاء على 50 فدانًا بالشيخ زايد بأكتوبر.

وترافع المستشار علاء قطب الحاضر عن المتهم الثاني" محمد. ج" ودفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك المسندة لموكله، وانقطاع صلته بالتوكيل موضع الاتهام والمنسوب صدوره لسفارة قطر في فرنسا وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يفيد عن تزوير هذا التوكيل من عدمه.

كما دفع "قطب" ببطلان التحريات لانعدامها ومكتبيتها ومخالفتها للحقيقة والواقع، فضلا عن عدم توافر عناصر جريمة المساهمة الجنائية بالاشتراك بطريقي الإتفاق والمساعدة بين موكله - مشتري الأرض - والمتهمة الأولي "سيليا".

تزير محررات رسمية بواقعة الاستيلاء على أرض بالشيخ زايد

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 1900 لسنة 2025 جنايات ثاني الشيخ زايد، والمقيدة برقم 2844 لسنة 2025 كلي أكتوبر، أن " محمد .ج" و "سيليا"، اشتركا في غضون الفترة من عام 2014 وحتى عام 2025 في تزوير محررات رسمية توكيلات منسوب صدورها إلى سفارة قطر بباريس، ومحاضر إيداع بمكاتب التوثيق، ومشهرات بالشهر العقاري، بغرض الاستيلاء على 50 فدان بنطاق الشيخ زايد بالجيزة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهمة إصطناع توكيل أجنبي مزور حمل رقم 813 لسنة 2014، ونُسب زورًا إلى سفارة الدولة العربية بباريس، تضمن أن سيدة من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر قامت بتوكيل المتهمة الأولى في بيع قطعة الأرض محل النزاع للنفس أو للغير والتصرف فيها، كما استخدما التوكيل المزور في إيداعه بمكتب توثيق البساتين تحت رقم 7109 حرف هـ لسنة 2015، ثم استعملاه لاحقًا أمام موظفين عموميين حسني النية بمأموريات الشهر العقاري، ما ترتب عليه تحرير المشهر رقم 194 لسنة 2016 مأمورية شهر عقاري إمبابة، والذي تضمن على خلاف الحقيقة قيام المتهمة الأولى بصفتها وكيلة عن السيدة ببيع الأرض إلى المتهم الثاني "محمد. ج".

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين استعملا تلك المحررات لاحقًا في استخراج توكيلات أخرى ومشهرات جديدة، من بينها المشهر رقم 1099 لسنة 2017 مأمورية شهر عقاري منشأة القناطر، والتوكيل رقم 611 حرف ع لسنة 2024 مكتب توثيق المعادي، والتوكيل رقم 28 حرف م لسنة 2025 مكتب توثيق منشأة البكاري، وهي المستندات التي استخدمت في إعادة التصرف في أجزاء من الأرض وبيعها للغير.

