غلق جزئي لكوبري قصر النيل بسبب أعمال صيانة وتحويلات مرورية بالقاهرة

كتب : علاء عمران

03:25 م 14/05/2026

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتنظيم حركة السير، تزامنًا مع تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بكوبري قصر النيل المعدني.

وتتضمن الأعمال الغلق الكلي لكوبري قصر النيل في الاتجاه القادم من ميدان الجزيرة نحو ميدان التحرير، مع تنفيذ تحويلات مرورية لتسهيل حركة السيارات خلال فترة الأعمال.

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال الصيانة

وقررت الإدارة غلق مدخل كوبري قصر النيل من ميدان الجزيرة، مع توجيه المركبات إلى اليسار باتجاه شارع الجزيرة، ثم استخدام مطلع كوبري أكتوبر وصولًا إلى مناطق وسط المدينة، ومنها إلى منزل كوبري أكتوبر المؤدي إلى ميدان الشهيد عبد المنعم رياض.

ومن المقرر تنفيذ الأعمال كمرحلة أولى اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة نشر الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، إلى جانب التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية والتحذيرية لتأمين حركة المواطنين وضمان سلامتهم أثناء تنفيذ الصيانة.

