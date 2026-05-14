أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج وصول 14 ألفاً و793 حاجاً من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن.

وأكدت البعثة استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية لاستكمال نقل باقي الحجاج، مع تقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء إجراءات الوصول بمطاري المدينة المنورة وجدة.

أوضح رئيس البعثة أن إجمالي الحجاج المتواجدين بالمدينة المنورة بلغ 3751 حاجاً، بينما وصل إلى مكة المكرمة 11 ألفاً و222 حاجاً اليوم الخميس. جرى فور وصول ضيوف الرحمن تسكينهم بمقار إقامتهم في المنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف، مع توفير رعاية متكاملة ومنظومة ضيافة تعمل على مدار الساعة لخدمتهم.

توزيع بطاقات "نسك" الذكية وتسهيل المناسك

أكد المدير التنفيذي لشركة "إكرام الضيف" المسؤولة عن الخدمات الأرضية أن التنسيق مع البعثة المصرية ساهم في تسليم بطاقات "نسك" الذكية لجميع الحجاج بيسر. تُمثل هذه البطاقة المستند التعريفي الوحيد المعتمد للحاج، حيث تتضمن بيانات السكن والمعلومات الصحية والتواصل مع مسؤولي البعثة، مما يضمن تجربة حج آمنة ومنظمة.

أشار مسؤولو البعثة إلى نجاح تمكين جميع حجاج القرعة من زيارة الروضة الشريفة بالمدينة المنورة وفق جداول منظمة بالتعاون مع الجانب السعودي. ركز التعاون المشترك على تخصيص مراكز خدمة موحدة لتقديم الدعم الميداني والضيافة للحجاج المصريين، تجسيداً للعلاقات الوطيدة بين البلدين وحرصاً على توفير أفضل سبل الراحة لضيوف الرحمن طوال فترة الرحلة المقدسة.

