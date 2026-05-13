نجحت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب في كابينة سيارة بجراج العتبة وسط العاصمة. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بالواقعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء للتعامل مع النيران ومنع خطر امتدادها لباقي السيارات.

فرض كردون أمني وإتمام عمليات التبريد

كشفت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت في كابينة سيارة "ربع نقل" بدون لوحات معدنية كانت متوقفة بالطابق السابع داخل مبنى الجراج المكون من 8 طوابق. فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً بمحيط موقع الحادث لتسهيل مهمة رجال الإطفاء، حيث جرت عمليات التبريد الشاملة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى بداخل المبنى.

جرى اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.