الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مجمع سكني شهير بالشيخ زايد

كتب : عاطف مراد

11:57 م 13/05/2026 تعديل في 14/05/2026
نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء، في إخماد حريق اندلع داخل مبنى فيلا تحت الإنشاء بكمبوند شهير بمدينة الشيخ، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تصاعد الدخان يدفع الأهالي للاستغاثة

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من سكان المجمع السكني يفيد بتصاعد ألسنة اللهب وكثافات الدخان من داخل الكمبوند، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية.

انتشار سيارات الإطفاء والإسعاف

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بسيارات الإسعاف، للتعامل الفوري مع الحريق والسيطرة عليه قبل توسعه داخل محيط المجمع السكني.

كردون أمني لمنع امتداد النيران

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق، مع تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد لمنع تجدد اشتعال النيران أو انتقالها إلى المباني المجاورة.

السيطرة على الحريق دون إصابات

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع النيران.

