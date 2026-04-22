بعث السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، جاء نصها:

"يُشرفني وهيئة الشرطة في مناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأسمى الأماني، داعين الله العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد".

توفيق: تحرير سيناء ملحمة بطولية تجسد إرادة الشعب المصري

وأضافت البرقية: "نحتفل بكل فخر واعتزاز بهذه المناسبة المجيدة، التي تمثل ثمرة من ثمار السلام الذي فرضته الإرادة المصرية، بما تحقق من بطولات وانتصارات بذلت فيها أزكى الدماء، وقدّم فيها أغلى الشهداء من أجل تحرير الأرض واستعادة الحقوق العادلة، تأكيدًا وتجسيدًا لدور مصر الرائد في إحلال الأمن والسلام والدفاع عن المقدسات والحريات، وحماية مقدرات الشعوب، وجمع شمل الأمة وإعلاء كلمتها في المحافل الدولية".

واختتم وزير الداخلية برقيته بالدعاء: "حفظكم الله سيادة الرئيس، وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".

الداخلية تهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة في ذكرى تحرير سيناء

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أول أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قال فيها:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات".

وأكدت البرقية أن ذكرى تحرير سيناء تُعد شاهدًا على براعة وأصالة القوات المسلحة، التي خاضت معارك الشرف والكرامة بكل شجاعة وبسالة، وحققت النصر المجيد، وحررت الأرض، وطهرت التراب المقدس، وفرضت إرادة السلام العادل، وأطلقت مسيرة البناء والتنمية.

واختتمت بالدعاء: "حفظ الله قواتنا المسلحة درعًا وسيفًا لحماية الوطن، ورحم الله شهداءنا الأبرار، ولتبقى مصر الكنانة في رباط إلى يوم الدين، وكل عام وسيادتكم بخير".

وزير الداخلية: تحرير سيناء صفحة خالدة من بطولات القوات المسلحة

كما بعث الوزير برقية تهنئة إلى الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أكد فيها أن ذكرى تحرير سيناء تجسد بطولات فريدة قدمتها القوات المسلحة في معارك الشرف والكرامة، من أجل استعادة الأرض وتطهير التراب الوطني.

واختتمت البرقية بالدعاء بأن يحفظ الله مصر ورجالها وأبطالها، ويرحم الشهداء الأبرار، مع التمنيات بدوام التوفيق والسداد.