عيد العمال.. وزير الداخلية: نعتز بجهود عمال مصر في بناء الوطن

كتب : علاء عمران

11:41 ص 29/04/2026 تعديل في 12:03 م

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى عدد من قيادات الدولة والعمال بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، من بينهم السيد وزير العمل ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، معربًا عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة.

رسائل تقدير من وزارة الداخلية لعمال مصر في عيدهم السنوي

وأكد وزير الداخلية في برقيته إلى وزير العمل، أن هيئة الشرطة تتقدم بخالص التهاني لجميع عمال مصر الأوفياء، تقديرًا لدورهم الوطني في دعم مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى ما يبذله العمال من جهود متواصلة بعزيمة وإخلاص في مختلف قطاعات الدولة.
وأوضح الوزير، أن عمال مصر يمثلون ركيزة أساسية في دفع مسيرة التقدم في جميع المجالات، بما يساهم في رفعة الوطن وتحقيق أهدافه التنموية، مشيدًا بدورهم المستمر في دعم خطط التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

وزير الداخلية يبعث برسائل تهنئة لقيادات العمل والنقابات

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أعرب فيها عن تقديره الكبير لجهود الاتحاد والعاملين، مؤكدًا أن العمال يواصلون العمل والبناء بإخلاص وعزيمة من أجل مستقبل أفضل لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناسبة تعكس مشاعر العرفان والتقدير لما يقدمه العمال من إسهامات حقيقية في دفع عجلة التنمية الوطنية، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود المخلصة لتحقيق المزيد من الإنجازات.
واختتم وزير الداخلية برقياته بالتأكيد على خالص تمنياته لمصر وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، داعيًا الله أن يحفظ البلاد ويرعى أبناءها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.


