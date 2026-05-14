الحكومة تحسم الجدل بشأن صرف زيت مغشوش ضمن المقررات التموينية

كتب : محمد أبو بكر

11:21 ص 14/05/2026

الزيت

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله حول صرف عبوات زيت مغشوشة وسلع مجهولة المصدر ضمن المقررات التموينية.

مجلس الوزراء: "السلع التموينية آمنة ومطابقة للمواصفات"

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بحسب بيانه، الخميس، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت بأن جميع السلع الغذائية التي يتم صرفها عبر المنافذ التموينية (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، كاري أون) -بما فيها الزيت- آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، حيث تخضع لعمليات فحص ورقابة صارمة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء قبل طرحها للمواطنين.

وزارة التموين: "حملات تفتيش دورية على المنافذ"

أشارت الوزارة، إلى أنه يتم تنفيذ حملات تفتيش ميدانية دورية على مختلف المنافذ التموينية، للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، وضمان الالتزام بالأسعار المقررة، وعدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وناشد المركز الإعلامي، المواطنين، عدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو سلع مجهولة المصدر.

زيت التموين مجلس الوزراء

