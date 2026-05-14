بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري

كتب : هند عواد

03:38 م 14/05/2026 تعديل في 03:50 م
أصبح أحمد ياسر ريان، مهاجم البنك الأهلي، قريبا من تحقيق إنجازا تاريخيا في الدوري المصري الممتاز، عقب انفراده بصدارة هدافي المسابقة.

انفرد أحمد ياسر ريان بصدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد هدفه في فوز بتروجيت على البنك الأهلي، بنتيجة 3-2.

ويتصدر أحمد ياسر ريان قائمة هدافي الدوري المصري، بفارق هدفين عن أقرب منافسيه، علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية، ويمكن تخطى أحمد ياسر ريان الـ12 هدفا، إذ تتبقى 3 مواجهات على نهاية الموسم.

إنجاز تاريخي ينتظر أحمد ياسر ريان

في حالة فوز أحمد ياسر ريان، بجائزة هداف الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي، سيصبح اللاعب رقم 11 الذي يحصد جائزة الهداف من خارج الأهلي والزمالك، خلال الألفية الحالية.

ومنذ موسم 2001-2002، لم يحقق سوى 10 لاعبين من خارج الأهلي والزمالك، لقب هداف الدوري، وآخرهم كان مابولولو لاعب الاتحاد السكندري في موسم 2022-2023، عندما سجل 16 هدفا.

وجاءت قائمة هدافي الدوري خلال الألفية الحالية، كالآتي:

2001-2002: حسام حسن (الزمالك) - 18 هدفا

2002-2003: أحمد بلال (الأهلي) - 19 هدفا

2003-2004 عبد الحليم علي (الزمالك) - 20 هدفاً

2004-2005: عماد متعب (الأهلي) — 15 هدفًا

2005-2006: محمد أبو تريكة (الأهلي) — 18 هدفًا

2006- 2007: فلافيو أمادو (الأهلي) — 17 هدفًا

2007-2008: علاء إبراهيم (بتروجيت) — 15 هدفًا

2008-2009: إرنست بابا أركو (طلائع الجيش) — 12 هدفًا

2009-2010: مينو بوبو (طلائع الجيش) — 14 هدفًا

2010-2011: شيكابالا (الزمالك) وأحمد عبد الظاهر (إنبي) — 13 هدفًا

2011-2012: لم يُستكمل الدوري

2012-2013: لم يُستكمل الدوري

2013-2014: لم يُستكمل الدوري

2014-2015: حسام باولو (الداخلية) — 20 هدفًا

2015-2016: حسام باولو (سموحة) — 17 هدفًا

2016-2017: أحمد الشيخ (مصر المقاصة) — 17 هدفًا

2017-2018: وليد أزارو (الأهلي) — 18 هدفًا

2018-2019: أحمد علي (المقاولون العرب) — 18 هدفًا

2019-2020: عبد الله السعيد (بيراميدز) — 17 هدفًا

2020-2021: محمد شريف (الأهلي) — 21 هدفًا

2021-2022: أحمد سيد زيزو (الزمالك) — 19 هدفًا

2022-2023: مابولولو (الاتحاد السكندري) — 16 هدفًا

2023–2024: وسام أبو علي (الأهلي) — 18 هدفًا

2024–2025: إمام عاشور (الأهلي) – 13 هدفا

