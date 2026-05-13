إعلان

سائق يثير الجدل بالتعدي على مواطن وآخر يعرض حياة المارة للخطر بالقاهرة

كتب : علاء عمران

05:12 م 13/05/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    Capture

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تضمن قيام سائق ميكروباص بالتعدي بالسب والضرب على تاجر بمنطقة عين شمس بسبب أولوية المرور.

وبالفحص تم تحديد هوية الشاكي والمشكو في حقه، حيث نجحت القوات في ضبط السائق الذي اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة مشادة كلامية نشبت بينهما في الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله اليوم الاربعاء.

ميكروباص يسير عكس الاتجاه بالعاصمة


رصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو آخر يظهر سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه متعمداً في أحد شوارع القاهرة لاختصار الطريق. تمكنت القوات من تحديد وضبط السيارة وقائدها (من محافظة الفيوم)، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفة التي تسببت في تعطيل الحركة المرورية وتهديد سلامة المواطنين، وجرى التحفظ على السيارة "سارية التراخيص" لاتخاذ شؤونها القانونية.

تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعتين عقب عرض السائقين عليها، حيث واجهتهما بالفيديوهات المتداولة والتحريات الأمنية. أنهت أجهزة الأمن ملاحقة كافة التجاوزات المرورية والجنائية التي يتم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة مرور القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
أخبار مصر

الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
"طمعت في الحلق الدهب".. سيدة تحاول خطف طفلة من سوق بالفيوم
أخبار المحافظات

"طمعت في الحلق الدهب".. سيدة تحاول خطف طفلة من سوق بالفيوم
نماذج امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة
مدارس

نماذج امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة
دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
حوادث وقضايا

دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
تسللت من سوق الجمعة.. 4 قرود هاربة وسط المقابر بالإسكندرية
أخبار المحافظات

تسللت من سوق الجمعة.. 4 قرود هاربة وسط المقابر بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى