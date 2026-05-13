رئيس بعثة الحج: وصول 11 ألفًا و280 حاجًا من بعثة القرعة للأراضي المقدسة

"مفيش حد يقدر عليا".. ماذا حدث في واقعة محل حلاقة منيا القمح فجرًا؟



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو تضمن قيام سائق ميكروباص بالتعدي بالسب والضرب على تاجر بمنطقة عين شمس بسبب أولوية المرور.

وبالفحص تم تحديد هوية الشاكي والمشكو في حقه، حيث نجحت القوات في ضبط السائق الذي اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة مشادة كلامية نشبت بينهما في الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله اليوم الاربعاء.

ميكروباص يسير عكس الاتجاه بالعاصمة



رصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو آخر يظهر سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه متعمداً في أحد شوارع القاهرة لاختصار الطريق. تمكنت القوات من تحديد وضبط السيارة وقائدها (من محافظة الفيوم)، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفة التي تسببت في تعطيل الحركة المرورية وتهديد سلامة المواطنين، وجرى التحفظ على السيارة "سارية التراخيص" لاتخاذ شؤونها القانونية.

تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعتين عقب عرض السائقين عليها، حيث واجهتهما بالفيديوهات المتداولة والتحريات الأمنية. أنهت أجهزة الأمن ملاحقة كافة التجاوزات المرورية والجنائية التي يتم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي.