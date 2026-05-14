كاميرات المراقبة تفضح محاولة هروب لص أحذية عبر بلكونات عقار بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

03:51 م 14/05/2026 تعديل في 03:56 م

ضبط لص البلكونات بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء محاولته الهرب من بلكونة إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، أكد فيه تمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط شخص أثناء محاولته الهرب من بلكونة شقة بالعقار المقابل لمحل عمله.

وأوضحت التحريات أن المتهم، وله معلومات جنائية سابقة، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، حاول سرقة عدد من الأحذية الموجودة أمام إحدى الشقق السكنية.

وأضافت التحريات أن المتهم شعر باكتشاف أمره من قبل سكان العقار، فحاول الهرب بالصعود إلى سطح العقار والتنقل عبر الشرفات، قبل أن يتمكن الأهالي من ضبطه وتسليمه للأجهزة الأمنية.

اعترافات لص الأحذية

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة ومحاولته السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

