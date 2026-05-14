يوم النحر.. سر تسميته بـ" يوم الحج الأكبر" دار الإفتاء توضح

كتب : محمد قادوس

01:00 م 14/05/2026

دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من شخص يقول: "ما فضل يوم النحر؟ وما سبب تسميته بيوم الحج الأكبر؟".

وفي إجابتها، قالت لجنة الفتوى بالدار إن ليوم النحر فضلًا عظيمًا؛ لما شُرع فيه من مناسك وعبادات، وما يحفل به من طاعات وقُربات.

وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك، أن من فضل يوم النحر أنه يُطلق عليه" يوم الحج الأكبر"، وهو المقصود في قول الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: 3].

واستشهدت بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجَّ فيها، فقال: «أيُّ يومٍ هذا؟» قالوا: يوم النحر، فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»، أخرجه سنن أبي داود.

دار الإفتاء

