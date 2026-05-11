وزارة الداخلية تُبعد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

كتب : علاء عمران

10:27 ص 11/05/2026

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار وزارة الداخلية رقم 536 لسنة 2026، بشأن إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تفاصيل قرار وزارة الداخلية

وجاء في القرار، أن وزير الداخلية أصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وبعد مراجعة مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 25 مارس 2026.

إبعاد يمني خارج البلاد

ونصت المادة الأولى من القرار على إبعاد المدعو "عبد الله صغير عبد الله سهل"، يمني الجنسية، من مواليد 15 يونيو 1975، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تكليف الجوازات بتنفيذ القرار

وأكدت المادة الثانية من القرار، تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، فيما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية.

وصدر القرار بتاريخ 29 مارس 2026، بتوقيع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.


وزارة الداخلية الوقائع المصرية الجوازات والهجرة

