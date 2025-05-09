إعلان

جريمة داخل مسجد بالمعادي.. لصٌّ يسرق هاتف مصلٍّ والفيديو يفضحه | صور

02:40 م الجمعة 09 مايو 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    لصٌّ يسرق هاتف مصلٍّ والفيديو يفضحه (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - عاطف مراد:


كشفت أجهزة الأمن ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله أحد الأشخاص يشتكي من تعرض والده لسرقة هاتفه المحمول داخل مسجد بمنطقة المعادي في القاهرة.

وبالتحري، أفاد والد الشاكي، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "المغافلة" أثناء وجوده داخل المسجد، دون أن يحرر محضرًا بالواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، وبمواجهته أقر بارتكاب السرقة، وأرشد عن الهاتف المستولى عليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة داخل مسجد بالمعادي لصٌّ يسرق هاتف مصلٍّ الفيديو فضحه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان