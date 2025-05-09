جريمة داخل مسجد بالمعادي.. لصٌّ يسرق هاتف مصلٍّ والفيديو يفضحه | صور



كتب - عاطف مراد:



كشفت أجهزة الأمن ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله أحد الأشخاص يشتكي من تعرض والده لسرقة هاتفه المحمول داخل مسجد بمنطقة المعادي في القاهرة.

وبالتحري، أفاد والد الشاكي، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "المغافلة" أثناء وجوده داخل المسجد، دون أن يحرر محضرًا بالواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، وبمواجهته أقر بارتكاب السرقة، وأرشد عن الهاتف المستولى عليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.