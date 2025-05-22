

كتب - أحمد عادل:

لا شيء كان يُنذر بكارثة في صباح الخميس. عشرات السيارات كانت تتحرك في صمت نحو وجهاتها، ميني باص ينقل عمّالًا، وسيارات ملاكي تقل موظفين، وفجأة قطعت تريلا ضخمة هذا الهدوء باصطدام مروع بعدد من السيارات أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى المنيب.

سادت حالة من الفوضى في المكان، واندلعت النيران داخل إحدى السيارات الملاكي، بينما تهشمت ٧ سيارات أخرى بفعل التصادم. وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ١٥ آخرين.

توقفت الحركة المرورية تمامًا، وهرع قائدو السيارات المتوقفة في محاولة للسيطرة على الحريق، كلٌ منهم يحمل "طفّاية حريق" الخاصة به، لكن النيران كانت أسرع والتهمت السيارة بالكامل.

في الوقت ذاته، سارع آخرون إلى إنقاذ المصابين وانتشالهم من السيارات المتضررة، حتى وصلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

باشرت قوات الإطفاء أعمال التبريد للسيارة المشتعلة، فيما عملت فرق المرور على رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

وقدّم رجال الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين ذوي الحالات البسيطة، بينما نُقلت الحالات الحرجة إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم، كما نُقلت جثّتا الضحيتين إلى مشرحة أحد المستشفيات تحت تصرّف النيابة العامة.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق.