كتب- صابر المحلاوي:

استمعت النيابة العامة بمدينة أكتوبر، الثلاثاء، إلى أقوال الفنانين محمد وكريم محمود عبد العزيز، نجلي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، في البلاغ المُقدم منهما ضد الإعلامية بوسي شلبي، والذي يتهمانها فيه بالتزوير في مستندات رسمية.

وخلال جلسة التحقيق، كشف الشقيقان عن تفاصيل الواقعة، مشيرَين إلى أن بوسي شلبي قامت، وفقًا لما جاء في البلاغ، بتزوير عدد من المستندات الرسمية، من بينها بطاقة الرقم القومي، والقيد العائلي، وجواز السفر، لإثبات وجود علاقة زوجية بينها وبين والدهما، وهو ما وصفاه بادعاء "غير صحيح تمامًا".

وبعد انتهاء التحقيق، قررت النيابة صرف الشاكيين من سراي النيابة، لحين استكمال إجراءات التحقيق.

وكان محمد وكريم قد تقدما ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، أكدا فيه أن الإعلامية بوسي شلبي استخدمت مستندات مزورة للادعاء بأنها كانت زوجة لوالدهما، وهو ما نفته الأسرة بشكل قاطع، مؤكدين أن الزواج الوحيد الموثّق قانونيًا للفنان الراحل كان من والدتهما، وبمستندات رسمية صحيحة.

وطالبت الأسرة في بلاغها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما وصفوه بـ"جريمة تزوير في مستندات رسمية"، مؤكدين أن الواقعة تُعد مخالفة يعاقب عليها القانون المصري.

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