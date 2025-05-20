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خطفوه وهددوه بكلب.. القبض على متهمين استدرجا شابًا بالقاهرة

01:08 م الثلاثاء 20 مايو 2025

المتهمين

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ ورد إلى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من ربة منزل تقيم بدائرة القسم، تفيد بتضررها من شخصين لاستدراجهما لشقيقها واحتجازه وتهديده باستخدام كلب يملكه أحدهما، على خلفية خلافات مالية بينهم.

وبإجراء التحريات، تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطل وسائق لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة القسم.

وعُثر بحوزتهما على المجني عليه، الذي تبين إصابته بكدمات متفرقة في جسده، بالإضافة إلى الكلب المستخدم في التهديد، داخل شقة سكنية تعود ملكيتها لأحدهما بدائرة القسم.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية قائمة بينهما وبين المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض الكلب على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

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القبض على متهمين استدرجا شاب وزارة الداخلية اختطاف شاب بسبب خلافات مالية
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