حكاية زواج "فتاة بولاق" تنتهي بقتيل وسجين .. ماذا حدث؟

كتب- رمضان يونس:

قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل علي سليم، تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل شاب بسبب خلاف على الزواج من سيدة، وذلك بمنطقة بولاق الدكرور، إلى جلسة 21 مايو الجاري.

وتضم هيئة المحكمة المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر مشير، وأمانة سر عبد العزيز مناع وعصام.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "أبو بكر. ع"، ويعمل سائقًا، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه "محمد ي."، وذلك على خلفية مشاجرة بين الطرفين بسبب رغبة كل منهما في الزواج من سيدة واحدة تقيم بالمنطقة ذاتها.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4904 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 930 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، فأعد لذلك سلاحًا أبيضًا (مطواة قرن غزال)، وباغته بطعنات نافذة في مواضع قاتلة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الطعنة التي استقرت في صدر المجني عليه تسببت في وفاته، وأنها ناتجة عن جسم صلب ذو حافة حادة، وتُعد السبب الرئيسي في الوفاة.

وأوضحت تحريات المباحث أن الواقعة تعود إلى يوم 6 يناير 2025، حين نشبت مشادة كلامية بين الطرفين في الشارع العام، انتهت بانصراف المجني عليه، لكنه عاد لاحقًا ليُفاجأ بالمتهم في انتظاره وهو يحمل المطواة، ليباغته بطعنات قاتلة أودت بحياته في الحال.

وقرر المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.