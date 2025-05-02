لجذب المتابعين.. فيديو مخدرات مفبرك يورط شابين في الشرقية

كتب- علاء عمران:

تداول أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصين يروجان للمواد المخدرة، ما أثار تفاعلًا واسعًا ومخاوف لدى المتابعين.

بفحص المقطع، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما عاملان بمحل ملابس ومقيمان بمحافظة الشرقية.

وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على مقطع الفيديو المتداول، دون العثور على أي مواد مخدرة فعلية بحوزتهما.

وبمواجهتهما، أقرّا بأن هدفهما من نشر الفيديو هو جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدات، بهدف تحقيق أرباح مادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.