الداخلية تحتفل بعيد القيامة.. قداس وكحك لنزلاء مراكز الإصلاح | صور

كتب- علاء عمران:

استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عددًا من رجال الدين المسيحي لإقامة قداس عيد القيامة المجيد لعام 2025، داخل دور العبادة التي تم إنشاؤها داخل المراكز على طراز مماثل لنظيرتها بالخارج، حيث أُقيمت الشعائر بالتزامن مع الاحتفالات خارج السجون.

حرص عدد من شيوخ الأزهر على مشاركة النزلاء المسيحيين هذه المناسبة، وقدموا لهم التهاني والتبريكات، في مشهد جسّد عمق الوحدة الوطنية وصلابة النسيج الاجتماعي الذي تتميز به مصر عبر تاريخها.

وخلال الاحتفال، تم توزيع كحك العيد على النزلاء من إنتاج ورش العمل داخل مراكز الإصلاح، في لفتة إنسانية تعكس جهود الوزارة في دعم الجوانب الروحية والاجتماعية للنزلاء، وتشجيعهم على الاندماج الإيجابي داخل المنظومة الإصلاحية.

وأعرب النزلاء المسيحيون عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لإقامة الشعائر الدينية والاحتفال وسط أجواء من التقدير والدعم، موجهين الشكر لزملائهم من النزلاء المسلمين ولمسؤولي المراكز على هذه اللفتة الإنسانية التي تعكس نهجًا جديدًا في السياسة العقابية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق فلسفة العقوبة بمنهجها الحديث، الذي يهدف إلى إصلاح الفكر والسلوك من خلال دعم الجوانب الدينية والروحية والثقافية للنزلاء داخل المراكز.