الجنايات ترفض استئناف قاتل الرضيعة "جانيت".. وتحيل أوراقه للمفتي

حكاية "ابو جوري" مع "زناتى السوابق"..ماذا حدث مع "سواق البراجيل" على الدائري؟

كتب ـ رمضان يونس:

أحالت الدائرة "6" مستأنف جنايات مدينة نصر بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، أوراق "م.س" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، في واقعة اتهامه بقتل الرضيعة "جانيت" وهتك عرضها والتخلص من جثتها في مقلب قمامة بمدينة نصر.

وبجلسة 8 أكتوبر 2024، قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بإجماع آراء أعضائها برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل الرضيعة السودانية "جانيت جمعة"، وإلقاء جثتها بالقرب من مقلب للقمامة بعد أن قام باغتصابها وهتك عرضها، وذلك بعدما أبدى المفتي رأيه الشرعي في الإعدام.

وكشف التقرير الطبي عن مفاجأة جديدة في القضية، إذ تبين أن المتهم "محمد.س" لا يعاني من أي أمراض، وأن قواه العقلية سليمة، حيث بين التقرير أن نسبة وعي وإدراك المتهم 95 % وهو مسؤول عن تصرفاتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "م. س" في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، 3 اتهامات أولاها؛ خطف المجني عليها "جانيت" وثانيها؛ هتك عرضها و وثالثها؛ قتلها عمدًا.

وأحالت النيابة العامة، المتهم بقتل الطفلة "جنيت جمعة" -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.