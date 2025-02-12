تطور جديد في أزمة إبراهيم فايق ومحمد عادل في واقعة التسريبات الصوتية

كتب- أحمد عادل:

تجري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، التحقيق في في الشكوى المقدمة من المستشار أشرف عبد العزيز، وكيلًا عن الإعلامي إبراهيم فايق، يتهم فيها المحامي أحمد العدوي دفاع الحكم محمد عادل، بالتأثير على القضاء في دعوى التسريبات الصوتية لحكام الفار.

ومن جانبه قال العدوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن النيابة العامة للشؤون الاقتصادية أحالت البلاغ المقدم من الإعلامي إبراهيم فايق، إلي نيابة السويس لعدم الأختصاص.

وأوضح العدوي، أنه حتى اللحظة لم يتسلم أي خطابات تفيد باستدعاء من قبل جهات التحقيق للاستماع لأقواله في البلاغ، مشيرًا إلي أن الاتهام ليس له أساس من الصحة.

وفي وقت سابق، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز محاكمة الإعلامي "إبراهيم فايق" والصحفي "أحمد عبد الباسط"، على خلفية اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل داخل غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، لجلسة 22 فبراير، للحكم.