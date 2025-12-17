إعلان

الداخلية تكشف حقيقة انسحاب مرشح بالقاهرة وتضبط متورطين بتوزيع الأموال والدعاية

كتب : أحمد أبو النجا

02:14 م 17/12/2025

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إعلان أحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية بالقاهرة انسحابه بزعم وجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره، تبين عدم صحة تلك الادعاءات.

وأوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 3 أشخاص وسيدتين من أنصار المرشح المذكور بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزتهم كروت دعائية ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

وزارة الداخلية الانتخابات البرلمانية

