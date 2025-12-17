الداخلية: سحب 811 رخصة ورفع 51 سيارة خلال 24 ساعة لمخالفات المرور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط والحفاظ على سلامة المواطنين.

تم سحب 811 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 مارس الماضي، ضمن تطبيق لوائح المرور. كما تواصل الوزارة تقديم خدمة التقديم الإلكتروني لتركيب الملصق وسداد الرسوم عبر موقع «بوابة مرور مصر».

وفي سياق السلامة المرورية، تم ضبط 1111 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحارات المرورية لتحقيق السيولة والحد من الحوادث.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، ونجحت في رفع 51 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، بالتزامن مع حملات مرور الجيزة لرصد المخالفات ورفع المركبات المهملة.

جاءت الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور والمرافق والأحياء، ضمن جهود الوزارة لإعادة الانضباط المروري والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.