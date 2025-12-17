إعلان

الداخلية توضح ملابسات فيديو تهديد سيدة والتعدي على أسرتها بالبحر الأحمر

كتب : علاء عمران

02:40 م 17/12/2025

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض سيدة لتهديد بالتعدي عليها وعلى أسرتها لإجبارها على ترك مسكنها، مما أثار موجة من الجدل بالبحر الأحمر.

وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 7 الجاري، تلقى قسم شرطة ثان الغردقة بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول، السيدة الشاكية وزوجها القائم على النشر، وطرف ثان، والدة طليق كريمة الطرف الأول، نتيجة خلافات عائلية سابقة بينهم.

وبالفحص والمواجهة بين الأطراف، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة.

مواقع التواصل الاجتماعي تهديد سيدة الاعتداء علي اسرة

