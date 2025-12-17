تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين.. هل أمامه فرص أخرى؟

كتب- صابر المحلاوي:

أيدت محكمة مستأنف جنح الدقي، اليوم الأربعاء، حكم حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنتين، في القضية المتهم فيها بنشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" دون الحصول على التصاريح اللازمة.

ورفعت المحكمة جلسة الاستئناف بعد عدم حضور المتهم، ما أدى إلى سقوط حقه في الاستئناف شكلًا.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار عمرو عبدالسلام، محامي، في تصريح خاص لمصراوي: "الاستئناف لم يُرفض، وإنما سقط حق محمد رمضان في نظر المحكمة لعدم حضوره الجلسة. أمام المتهم فرصة تقديم معارضة استئنافية، ويجب أن يحضر شخصيًا أمام المحكمة، وإلا سيتم تأييد الحكم، ويصبح نهائيًا واجب النفاذ".

معارضة استئنافية

وأيّد عبدالرازق مصطفى، محامي بالنقض، لمصراوي، أن الحكم الصادر غيابيًا يتيح لمحمد رمضان التقدم بمعارضة استئنافية للحفاظ على حقوقه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام الفنان بإذاعة وعرض مصنف سمعي وبصري، عبارة عن أغنية "رقم واحد يا أنصاص"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة، ما دفع الجهات المختصة لإحالته للمحاكمة الجنائية.

