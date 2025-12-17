أدلى الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، بصوته الانتخابي، اليوم الأربعاء، بلجنة مدرسة أم المؤمنين، وذلك في ماراثون جولة إعادة انتخابات مجلس النواب ببورسعيد على الدائرة الأولى والتي يتنافس فيها اثنين من المرشحين، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة.

جاء ذلك بحضور وفد كنسي من كهنة وشعب مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، والذين حرصوا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي رافعين أعلام مصر عاليا.

ومن جانبه، أكد الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، أن المدينة ضربت أقوى مثال في الوطنية في انتخابات مجلس النواب في أول مرة ونزل الآلاف من أهالي بورسعيد للإدلاء بأصواتهم الانتخابية ، مما يدل على وعي الشعب البورسعيدي وحبهم لوطنهم الغالي.

وشدد على أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من المرشحين دائما، مضيفًا: "نصلي لله لكي يولي من يصلح، ونحث جميع المواطنين على النزول والمشاركة في التصويت في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد على الدائرة الانتخابية الأولى".