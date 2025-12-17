إعلان

الداخلية تضبط 475 قضية مخدرات و178 سلاحًا ناريًا في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:02 م 17/12/2025

حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، حيث أسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المجالات الأمنية.

ففي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 475 قضية جلب مواد مخدرة، بإجمالي 531 متهمًا. كما نجحت في ضبط 178 قطعة سلاح ناري بحوزة 159 متهمًا.

وفي مجال تنفيذ الأحكام القضائية، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تنفيذ 84 ألفًا و167 حكمًا قضائيًا متنوعًا، إلى جانب ضبط 3 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 11 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، وذلك في إطار التصدي الحاسم لكافة صور الخروج على القانون.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن، في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز الأمن، وضبط الجريمة، وفرض هيبة القانون في جميع أنحاء الجمهورية.

حملة امنية وزارة الداخلية البلطجة الأسلحة النارية

