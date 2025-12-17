رصدت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى سائق من تعرضه للتعدي بالضرب من أحد أفراد الشرطة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 الجاري تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث إخطارًا بشأن مشاجرة وقعت يوم 8 الجاري، جمعت بين فرد شرطة، أصيب بكدمات في اليد اليمنى وكان مكلفًا بمتابعة الحالة الأمنية بأحد الشوارع بدائرة القسم، وسائق مقيم بمحافظة الجيزة، أصيب بكدمة في العين.

وأوضحت التحريات أن بداية الواقعة جاءت عقب توقف السائق بالسيارة التي يقودها عند مخرج موقف سيارات الأجرة، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية، ولدى تدخل فرد الشرطة لصرفه، نشبت بين الطرفين مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، تبادلا خلالها التعدي بالضرب، وأسفرت عن الإصابات المشار إليها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم عرض الطرفين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

