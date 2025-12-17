القضاء يؤجل محاكمة 73 متهماً في قضية خلية التجمع

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 73 متهماً في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 24 فبراير لحضور المتهمين.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

تفاصيل القضية

ترجع القضية إلى تأسيس المتهم الأول للجماعة بين 2 يوليو 2022 و6 يونيو 2024 لتعطيل الدستور والقوانين والاعتداء على الحريات العامة. تولى المتهمان الثاني والثالث القيادة الأمنية والشرعية، ودرب المتهمون الأعضاء على فنون قتالية واستخدام تقنيات اتصال، فيما وُجهت للمتهمين من التاسع حتى الأخير تهم الانضمام للجماعة وتمويل الإرهاب وحيازة أسلحة وذخائر.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهماً من عناصر الجماعات الإرهابية، من بينهم 47 متهداً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

