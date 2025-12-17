"يسير عكس الاتجاه".. ضبط سائق ملاكي يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة "ملاكي" يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها، أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر، والذي اعترف بارتكاب الواقعة لاختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، ضمن جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية الخطرة وحماية أرواح المواطنين.

