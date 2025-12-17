تفاصيل تزوير خرائط لسرقة أرض من أملاك الدولة بالفيوم

ألقت الأجهزة الرقابية بمحافظة الفيوم القبض على 3 من موظفي مديرية الإصلاح الزراعي، لاتهامهم بالتلاعب في سندات ملكية خاصة بجهة الولاية، وإصدار إحداثيات وخرائط مزورة لصالح بعض الأشخاص، على مساحة أرض تُقدَّر بنحو 3 أفدنة، بالمنطقة الواقعة خلف مستشفى الصدر بمدينة الفيوم.

وكشفت الأجهزة الرقابية أن المتهمين، وهم: مسعود ش. ا (55 عامًا)، وسيد ش. م (56 عامًا)، وعيسى ع. ا (52 عامًا)، وجميعهم يعملون بمديرية الإصلاح الزراعي بالفيوم، قاموا بتسليم قطعة الأرض محل الواقعة لبعض الأشخاص، بعد منحهم سندات ملكية وخرائط وإحداثيات مزورة، مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين تسببوا في إهدار ملايين من الجنيهات على الدولة، من خلال الاستيلاء على مساحة أرض مملوكة للدولة بمنطقة حيوية، ومنحها لأشخاص دون خضوعها لنظام المزايدات أو البيع بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون.

وتمت إحالة المتهمين إلى نيابة بندر الفيوم، التي قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.