الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ105 ملايين جنيه في أسوان | صور

كتب : علاء عمران

03:35 م 09/11/2025
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية التي تتاجر في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام عدد من البؤر الإجرامية في محافظات مختلفة تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة – سبق الحكم عليهما بالسجن في قضايا "مخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه" – بنطاق محافظة أسوان، وضبط باقي عناصر التشكيلات.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 783.5 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيدرو – هيروين)، و100 ألف قرص مخدر، إضافة إلى 86 قطعة سلاح ناري وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وقدّرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 105 ملايين جنيه، وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية المواد المخدرة أسوان الأسلحة النارية

