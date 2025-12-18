بالأسماء.. نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة بأسوان

إعادة بين 6 مرشحين.. إعلان نتيجة انتخابات دائرة سنورس بالفيوم

تصوير نادر نبيل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من الدوائر الملغاة بقرار من الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب بمحافظة أسوان، والتي أسفرت عن الإعادة في 3 دوائر انتخابية.

ففي الدائرة الأولى أول أسوان تقرر خوض جولة إعادة بين المرشحين شرعي محمد صالح ومدحت ركابي.

وفي الدائرة الثالثة نصر النوبة تجرى جولة الإعادة بين المرشحين محمد هلال وشعبان حسن إسحاق.

كما تشهد الدائرة الرابعة إدفو جولة إعادة بين المرشحين محمد أبو الخير والشاذلي كامل.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، خلال اجتماع ظهر اليوم الخميس، نتيجة 30 دائرة انتخابية ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات النواب وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

