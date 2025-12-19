تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، بعد اختفائها عدة أيام بقرية نجوع العرب التابعة لمدينة الصف بمحافظة الجيزة.

وكشفت معاينة النيابة للجثة عن وجود إصابات متفرقة بها، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة بدقة، وتحديد توقيت حدوثها، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وسماع أقوال ذوي الطفلة وشهود العيان، ومراجعة خط سيرها منذ خروجها من الحضانة، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مركز شرطة الصف يفيد بالعثور على جثة طفلة في منطقة نائية بالقرية، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للطفلة شهد فرج، والتي كان قد تم تحرير محضر بتغيبها منذ يوم الأحد الماضي.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة خرجت من الحضانة في يوم اختفائها، لكنها لم تعد إلى منزل أسرتها، ما دفع ذويها للإبلاغ عن غيابها رسميًا، وبدأت على إثر ذلك عمليات البحث والتحري إلى أن تم العثور على جثمانها بعد مرور خمسة أيام.

وفي السياق ذاته، رصدت جهات التحقيق ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات تزعم تورط عمة الطفلة في الواقعة بزعم تقديمها قربانًا للبحث عن آثار، حيث أكدت مصادر أمنية أن تلك الادعاءات لم يثبت صحتها حتى الآن، وأن التحقيقات لا تزال جارية؛ لكشف ملابسات الجريمة وتحديد الجناة والدوافع وراء ارتكابها.