انهار عليه الجبل.. النيابة تحقق في مصرع قائد حفار داخل محجر بالعياط

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع قائد حفار إثر انهيار جزء من جبل رملي داخل أحد المحاجر بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، أثناء تأدية عمله.

وقررت النيابة تشريح الجثمان؛ لبيان أسباب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

كما كلفت النيابة العامة الأجهزة المختصة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وسؤال شهود العيان والعاملين بالمحجر، وبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة المهنية داخل موقع العمل، وفحص التراخيص الخاصة بالمحجر ومعدات الحفر المستخدمة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، وما إذا كان هناك إهمال أو تقصير أدى إلى وقوعه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا، يفيد بمصرع قائد حفار داخل محجر بمنطقة العياط، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل الواقعة.

وتبين من الفحص الأولي أن المتوفى كان يعمل على حفار داخل محجر لاستخراج ""الطفلة"، وأثناء مباشرة عمله انهار جزء من الجبل الرملي عليه، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمعاينة موقع الحادث.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.