الداخلية تضبط سائق "توك توك" صدم سيدة أثناء عبورها الطريق بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، ملابسات حادث اصطدام مركبة "توك توك" بامرأة أثناء عبورها الطريق، والذي ظهر في مقطع فيديو متداول.

وتبين من التحريات أن قسم شرطة ثان طنطا تلقى بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، تفيد بإصابتها بجرح في الرأس نتيجة اصطدام مركبة توك توك بها أثناء عبورها الطريق، فيما لاذ السائق بالفرار من موقع الحادث.

وعقب جهود الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط مركبة التوك توك وقائدها، سائق مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الاصطدام كان دون قصد.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، مع التحفظ على المركبة لاستكمال التحقيقات.