إعلان

الداخلية تضبط سائق "توك توك" صدم سيدة أثناء عبورها الطريق بالغربية

كتب : صابر المحلاوي

06:15 م 19/12/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، ملابسات حادث اصطدام مركبة "توك توك" بامرأة أثناء عبورها الطريق، والذي ظهر في مقطع فيديو متداول.

وتبين من التحريات أن قسم شرطة ثان طنطا تلقى بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، تفيد بإصابتها بجرح في الرأس نتيجة اصطدام مركبة توك توك بها أثناء عبورها الطريق، فيما لاذ السائق بالفرار من موقع الحادث.

وعقب جهود الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط مركبة التوك توك وقائدها، سائق مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الاصطدام كان دون قصد.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، مع التحفظ على المركبة لاستكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث سير دهس سيدة سائق توك توك أمن الغربية عبور الطريق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟