أطلقت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق خدمة VIP إكسبريس الاختيارية، داخل ديوان الإدارة، لتسهيل الإجراءات على طالبي الخدمة.

وتتيح الخدمة الجديدة استلام تصريح العمل المميكن (كارت ID) خلال ساعة واحدة من إتمام إجراءات التقديم، عبر صالة مجهزة لاستقبال المواطنين، بما يعكس حرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي وتقديم خدمات مميزة ولائقة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التطوير والتحديث المستمر ورفع مستوى الأداء الأمني في مجال الخدمات الجماهيرية، لضمان تقديم الخدمة بسهولة ويسر لجميع المواطنين.

جاء ذلك في إطار السياسة العامة للوزارة للتيسير على المواطنين والأجانب ورفع مستوى الأداء في كافة القطاعات.

