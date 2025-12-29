مصرع وإصابة 19 شخصا إثر حريق مدمر في دار مسنين بـ إندونيسيا



وكالات

أسفر حريق اندلع في دار لرعاية المسنين بمدينة مانادو عاصمة مقاطعة سولاويزي الشمالية في إندونيسيا، عن مقتل 16 شخصا وإصابة 3 آخرين بحروق.

أفاد رئيس وكالة الإطفاء والإنقاذ المحلية جيمي روتينسولو، أن عناصر الإطفاء تلقت إخطارا بالحريق الساعة 8:31 مساء، وتمكنت من إخماده بعد ساعة تقريبا.

قال: "عناصر الإطفاء أبلغوا بالحريق عند الساعة 8:30 مساء في دار لرعاية المسنين في مانادو، عاصمة مقاطعة سولاويزي الشمالية، مضيفا أن الحريق أخمد بعد حوالى ساعة".

وأوضح روتينسولو، أن معظم الجثث عثر عليها داخل الغرف، حيث كان النزلاء المسنون يستريحون، مع نجاح السلطات في إجلاء 12 آخرين سالمين إلى مستشفى محلي، وفقا لروسيا اليوم.