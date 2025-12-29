إعلان

مصرع وإصابة 19 شخصا إثر حريق مدمر في دار مسنين بـ إندونيسيا

كتب : مصراوي

08:17 ص 29/12/2025

حريق إندونيسيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أسفر حريق اندلع في دار لرعاية المسنين بمدينة مانادو عاصمة مقاطعة سولاويزي الشمالية في إندونيسيا، عن مقتل 16 شخصا وإصابة 3 آخرين بحروق.

أفاد رئيس وكالة الإطفاء والإنقاذ المحلية جيمي روتينسولو، أن عناصر الإطفاء تلقت إخطارا بالحريق الساعة 8:31 مساء، وتمكنت من إخماده بعد ساعة تقريبا.

قال: "عناصر الإطفاء أبلغوا بالحريق عند الساعة 8:30 مساء في دار لرعاية المسنين في مانادو، عاصمة مقاطعة سولاويزي الشمالية، مضيفا أن الحريق أخمد بعد حوالى ساعة".

وأوضح روتينسولو، أن معظم الجثث عثر عليها داخل الغرف، حيث كان النزلاء المسنون يستريحون، مع نجاح السلطات في إجلاء 12 آخرين سالمين إلى مستشفى محلي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق إندونيسيا حريق دار مسنين في إندونيسيا حريق مدمر في دار مسنين مقاطعة سولاويزي الشمالية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة