هل الرجال تحب النساء الضعيفات؟ محمود سعد يجيب (فيديو)

قال الإعلامي محمود سعد، أن مسألة تفضيل الرجال للنساء "الضعيفة" ليست قاعدة عامة، مشيرًا إلى أن كل رجل يختلف عن الآخر في اختياراته.

وأضاف سعد: "فيه راجل يحب الست ذات الشخصية القوية، وفي راجل ينجذب للست الضعيفة لأنه يحس برجولته قدامها"، متابعا: "أنا شخصيًا لا أفضل المرأة الخاضعة أو التي تترك كل القرارات للآخرين".

وأوضح سعد، خلال فيديو قصير على قناته الرسمية على يوتيوب، أن تفضيله الشخصي يعتمد على الاحترام والتفاهم في العلاقات، وليس على الخضوع، قائلًا: "أنا أحب الست اللي بتفكر، مش بس اللي بتتنفس أو تمشي وراي"، مضيفًا أن تجربته الخاصة علمته أهمية وجود شريك قادر على اتخاذ القرارات والمشاركة في التفكير.

كما رأى في الكثير من البيوت والوسط التلفزيوني، مضيفًا بقوله: "دخلت وسط مليان ستات بياخدوا قرارات، سواء في حياتهم أو في عملهم، وده شيء لازم يتشجع".

وأشار إلى أن طبيعة الإنسان تميل لأن يكون صاحب اليد العليا أو الأعلى في العلاقة، مشددًا على أن النجاح في الحياة لا يتعلق بالقوة أو السيطرة، بل بالقدرة على التفكير المشترك، قائلاً: "تلاقي الراجل عنده أمه ومراته وأخته وبنته بيشاركوه في التفكير، وده اللي بيصنع شخصيته ودماغه حلوة ومحترمة".

وشدد الإعلامي محمود سعد، في ختام حديثه، على أن الموضوع نسبي ويختلف من شخص لآخر، قائلاً: "مش كل الرجال زي بعض، ومش كل الستات زي بعض، وكل واحد له طبيعته واختياراته".

