إعلان

بوتين يوقع قانونا يحظر تنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية في روسيا

كتب : مصراوي

08:37 ص 29/12/2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونا يحظر تنفيذ أحكام المحاكم الجنائية والدولية الأجنبية في أراضي روسيا.

ونشر هذا القانون تحت اسم "حول تعديل المادة 6 من القانون الدستوري الفدرالي بشأن النظام القضائي للاتحاد الروسي" في الموقع الإلكتروني المخصص للنشر الرسمي للوثائق القانونية.

وحسب القانون، فإن قرارات المحاكم الأجنبية التي مُنحت اختصاصا جنائيا من قبل دول أجنبية أخرى دون مشاركة روسيا، وقرارات الهيئات القضائية الدولية التي لا يستند اختصاصها إلى معاهدة دولية بمشاركة روسيا أو إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا تخضع للتنفيذ في روسيا.

كما وقع بوتين أيضا قانونا يرسي إضافة الصلبان إلى شعار الدولة الروسي، ويهدف هذا التعديل إلى منع تشويه أحد الرموز الرسمية للبلاد.

وينص القانون على أن "التيجانين الصغيرين والكبير وجوهرة الكرة تتوج بصلبان مستقيمة متساوية الأذرع ذات أربعة رؤوس مدببة".

ووقع بوتين قانونا يحدد يوم 19 أبريل تاريخا جديدا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي التي ارتكبها النازيون والمتعاونون معهم إبان الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.

كما وقع الرئيس الروسي اليوم عددا من القوانين الأخرى، بينها قانون يمنح المحاكم العسكرية سلطة محاكمة العسكريين عديمي الجنسية وقانون يحدد مضاعفة الغرامات المفروضة على نقل الأطفال في السيارات بدون مقاعد مخصصة لهم، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلاديمير بوتين روسيا الرئيس الروسي المحاكم الأجنبية في روسيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم.. بنكا الأهلي ومصر يحسمان سعر الفائدة على الشهادات والودائع
حالة الطقس اليوم.. برودة شديدة وأمطار على هذه المناطق
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية