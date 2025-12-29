ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 29-12-2025، بينما تراجع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.59 جنيه للشراء، و47.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.63 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.