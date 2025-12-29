بينهم طفلة.. مقتل 6 أشخاص إثر هجوم مسلح في بلدة سياحية بـ الإكوادور



وكالات

أعلنت السلطات في الإكوادور، اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر نحو عامين، في هجوم مسلح وقع داخل منطقة سياحية معروفة في مدينة بويرتو لوبيز الساحلية جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة، أن عددا من المسلحين، كانوا يحملون أسلحة أوتوماتيكية، فتحوا النار على مجموعة من الأشخاص داخل المدينة، مشيرة إلى أن الهجوم بدأ قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وفق ما أفادت به التحقيقات الأولية.

قال قائد الشرطة الإقليمية، العقيد ويليام أكوريو، لوسائل الإعلام، إن طفلة تبلغ من العمر نحو عامين كانت من بين الضحايا، مؤكدا أن حصيلة الهجوم بلغت 6 قتلى و3 مصابين.

وأضاف أن المهاجمين فروا من المكان فور تنفيذ إطلاق النار، فيما تواصل قوات الأمن عمليات البحث عنهم، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن الحادث ناتج عن خلافات داخلية بين عصابات إجرامية.

وتقع بويرتو لوبيز في مقاطعة مانابي، وهي منطقة سياحية معروفة باستقطاب الزوار لمشاهدة الحيتان، فيما أفادت تقارير محلية بأن الهجوم يأتي ضمن موجة عنف شهدتها المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص في حوادث متفرقة.

وتشهد الإكوادور تصاعدا ملحوظا في معدلات الجريمة العنيفة منذ عدة سنوات، حيث سجلت البلاد سلسلة من الحوادث المروعة.

وتشير المعطيات إلى أن البلاد شهدت ارتفاعا حادا في معدل جرائم القتل، حيث تضاعف المعدل ثماني مرات مع احتدام الصراع بين العصابات الإجرامية للسيطرة على تجارة الكوكايين.

وفي هذا السياق، دافع الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا عن سياساته المتشددة في مواجهة الجريمة المنظمة، مؤكدا أن البلاد تخوض حربا داخلية ضد العصابات.

وبحسب مرصد الجريمة المنظمة ومقره جنيف، من المتوقع أن تنهي الإكوادور العام الجاري بمعدل قياسي يبلغ 52 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، في ظل تحول المجازر والاشتباكات المسلحة إلى مشهد شبه يومي في البلاد، وفقا لروسيا اليوم.