تكون الحياة العائلية والشخصية لنجوم كرة القدم، دائما محط اهتمام الكثير من الجماهيرية، خاصة وأن ها الجانب في حياة اللاعبين يكون في الغالب بعيدا عن الأضواء ولا يوجد الكثير من المعلومات المتوفرة عنه.

ومن نجوم كرة القدم المصرية، الذين تعد حياتهم الشخصية محط أنظار الكثير من المتابعين، هو رامي ربيعة مدافع منتخب مصر والعين الإماراتي، خاصة المعلومات المتعلقة بزوجته التي اعتادت على الظهور معه في عدد من المناسبات المختلفة.

أبرز المعلومات عن زوجة رامي ربيعة

وزوجة رامي ربيعة تدعى نادين ماجد، حيث احتفل الثنائي بحفل زفافهما في يناير 2022.

ونادين ماجد زوجة رامي ربيعة تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتمتلك زوجة نجم المنتخب المصري والعين الإماراتي، أكثر من 115 ألف متابع.

وولدت نادين ماجد لعائلة زملكاوية، طبقا لما روى ربيعة في تصريحات عبر قناة "الأهلي" من قبل، حيث كان والدها محبا بشكل كبير للزمالك.

ولدى ربيعة ابنة وحيدة من زوجته نادين، هى عليا والتي ولدت في أبريل عام 2023.

