مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

جميع المباريات

إعلان

"والدها زملكاوي".. أبرز 5 معلومات عن زوجة رامي ربيعة لاعب منتخب مصر

كتب : مصراوي

03:56 ص 29/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة وزوجته 2
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة وزوجته
  • عرض 25 صورة
    زوجة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة (3)
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة وزوجته (5)
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة وزوجته (4)
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة وزوجته 1
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة وزوجته
  • عرض 25 صورة
    زوجة رامي ربيعة
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة وزوجته (7)
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة وزوجته (6)
  • عرض 25 صورة
    زوجة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة (2)
  • عرض 25 صورة
    زوجة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة رامي ربيعة وابنته
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة وزوجته (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة (6)
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة رفقة زوجته
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة وزوجته (3)
  • عرض 25 صورة
    زوجة رامي ربيعة لاعب الأهلي
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة وزوجته
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة رفقة زوجته
  • عرض 25 صورة
    زوجة لاعب الأهلي رامي ربيعة
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة وزوجته
  • عرض 25 صورة
    زوجة رامي ربيعة من أرض الملعب
  • عرض 25 صورة
    رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي مع زوجته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تكون الحياة العائلية والشخصية لنجوم كرة القدم، دائما محط اهتمام الكثير من الجماهيرية، خاصة وأن ها الجانب في حياة اللاعبين يكون في الغالب بعيدا عن الأضواء ولا يوجد الكثير من المعلومات المتوفرة عنه.

ومن نجوم كرة القدم المصرية، الذين تعد حياتهم الشخصية محط أنظار الكثير من المتابعين، هو رامي ربيعة مدافع منتخب مصر والعين الإماراتي، خاصة المعلومات المتعلقة بزوجته التي اعتادت على الظهور معه في عدد من المناسبات المختلفة.

أبرز المعلومات عن زوجة رامي ربيعة

وزوجة رامي ربيعة تدعى نادين ماجد، حيث احتفل الثنائي بحفل زفافهما في يناير 2022.

ونادين ماجد زوجة رامي ربيعة تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتمتلك زوجة نجم المنتخب المصري والعين الإماراتي، أكثر من 115 ألف متابع.

وولدت نادين ماجد لعائلة زملكاوية، طبقا لما روى ربيعة في تصريحات عبر قناة "الأهلي" من قبل، حيث كان والدها محبا بشكل كبير للزمالك.

ولدى ربيعة ابنة وحيدة من زوجته نادين، هى عليا والتي ولدت في أبريل عام 2023.

أقرأ أيضًا:

رسميا.. عقوبات قوية من الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الخروج من كأس مصر

أول رد من الزمالك على فسخ عقد محمود بنتايج للمرة الثانية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رامي ربيعة وزوجته زوجة رامي ربيعة منتخب مصر رامي ربيعة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة