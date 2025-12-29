مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
21:00

المغرب

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

قبل صدام اليوم.. أبرز لاعبو منتخب أنجولا في كأس الأمم الأفريقية

كتب- محمد عبدالهادي:

07:30 ص 29/12/2025
    لاعبي منتخب أنجولا
    منتخب أنجولا
    منتخب أنجولا
    مابولولو لاعب منتخب أنجولا

يختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الإثنين، عندما يلاقي نظيره منتخب أنجولا في مواجهة قوية ضمن الجولة الثالثة من المنافسات.

و حسم الفراعنة التأهل رسميًا إلى دور الـ16 عقب تحقيق الفوز في أول جولتين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

أبرز لاعبو منتخب أنجولا المحترفين

يدخل المنتخب الأنجولي المباراة بطموح كبير، معتمدًا على مجموعة مميزة من اللاعبين الموزعين على الدوريات الأوروبية، حيث يمتلك المنتخب خط دفاع قوي يضم:

كلينتون ماتا لاعب ليون الفرنسي، وديفيد كارمو لاعب نوتنجهام فورست الإنجليزي، إلى جانب كيالوندا طاسبار لاعب ليتشي الإيطالي.

وفي خط الوسط، يعول المنتخب الأنجولي على خبرة أنطونيو موأنزا “مايسترو” لاعب ألانيا سبور التركي، وألفريدو ريبيرو “فريدي” لاعب بودروم سبور.

أما الهجوم فيعد السلاح الأبرز لأنجولا، حيث يضم مهاجم بيزا الإيطالي، إلى جانب زيتو لوفومبو لاعب كالياري، ومانويل بينسون لاعب بيرنلي، وأوسفالدو كابينبا “كابيتا”.

بالإضافة إلى أمبروسيني سالفادور “زيني” لاعب آيك أثينا، وراندي نتيكا لاعب رايو فاييكانو، بجانب شيكو بانزا المحترف الحالي في الزمالك، ومابولولو لاعب الاتحاد السكندري السابق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب أنجولا منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

