عقد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً بمساعدي الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات، والتقى مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة خطط تأمين انتخابات مجلس النواب.

في بداية الاجتماع، وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال الشرطة والنجاحات المتتالية التي حققتها مختلف قطاعات الوزارة، والتي أسهمت في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، وهو ما وثقته تصريحات قيادات العالم خلال مؤتمر شرم الشيخ للسلام، ونجاحها في تأمين مراحل انتخابات مجلس الشيوخ وفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، مما يعكس قدرة الدولة على دحر كل من يحاول العبث بأمن الوطن في ظل محيط إقليمي مضطرب.

واستعرض الوزير محاور الخطط الأمنية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا على أهمية دراسة التجارب الأمنية المتميزة وتعظيم إيجابياتها، والتخطيط لتذليل أية صعوبات، لتوفير مناخ آمن للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم. كما تابع عبر الفيديو كونفرانس استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين محيط مقار اللجان، وضمان انتشار القوات في المحاور الرئيسية والمواقع الحيوية.

وجه الوزير بفرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وتسخير كافة الإمكانيات من معدات حديثة، وتسيير دوريات أمنية داخل المدن وخارجها، وتفعيل نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة والحدودية، بالإضافة إلى تعزيز التواجد المروري الفعال باستخدام أحدث الوسائل التقنية لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة والتعامل مع البلاغات الطارئة. كما شدد على تكثيف التواجد الأمني بمحطات المترو والسكك الحديدية والمواقف لضمان وصول الناخبين لمقار اللجان بسهولة ويسر.

ووجه الوزير بضرورة التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن لاختيار أفضل العناصر الشرطية، مدعومة بالشرطة النسائية، وتحقيق انتشار أمني مكثف حول اللجان، وتقديم التسهيلات للناخبين، خصوصًا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما أكد على مراعاة البعد الإنساني وحسن معاملة المواطنين أثناء تنفيذ الخطط، والتصدي لأي تهديد لأمن الوطن وفق الأطر القانونية.

كما كلف الوزير القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة التنفيذ والإخطار بأي أحداث، والتأكد من استيعاب القوات للمهام الموكلة إليهم، مع التعامل بحسم مع أي خروج على القانون، مع الالتزام بالحياد التام وعدم التدخل في مجريات العملية الانتخابية.

وفي ختام الاجتماع، أكد محمود توفيق ثقته في رجال الشرطة بكافة قطاعات الوزارة، موجهاً ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على مكانة مصر كواحة للأمان.

